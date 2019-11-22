На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий будет просить правительство уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.

По словам Криклия, Клитина категорически отказалась уйти в отставку «в духе европейской политической традиции» и сказала, что не видит предпосылок для увольнения.

Материалы по теме Вся королевская рать Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?

«Я неоднократно публично подчеркивал, что сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее», — заявил министр. При этом Криклий выразил недовольство отсутствием понимания между Клитиной и всей министерской командой.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из нового фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков.

Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли. Она писала о том, что связывает распространение слухов о себе с экс-депутатом от «Блока Петра Порошенко» Андреем Вадатурским и председателем «Укрзализныци» (УЗ, «Украинские железные дороги») Евгением Кравцовым. При этом Клитина отмечала, что министр ее «подвинул», чтобы она не занималась УЗ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru