На Украине уволят замминистра за переписку с пранкером

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий будет просить правительство уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером. Об этом политик заявил на своей странице в Facebook.
По словам Криклия, Клитина категорически отказалась уйти в отставку «в духе европейской политической традиции» и сказала, что не видит предпосылок для увольнения.
«Я неоднократно публично подчеркивал, что сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее», — заявил министр. При этом Криклий выразил недовольство отсутствием понимания между Клитиной и всей министерской командой.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады от партии «Слуга народа» на встрече в ресторане с полицейскими начальниками в Кривом Роге обсуждали, что Клитина попала на свою должность через постель. Это следует из нового фрагмента аудиозаписи разговора, который опубликовал их однопартиец Антон Поляков.
Кроме того, Клитина якобы переписывалась с пранкером Джокером, которому рассказывала о коррупции в транспортной отрасли. Она писала о том, что связывает распространение слухов о себе с экс-депутатом от «Блока Петра Порошенко» Андреем Вадатурским и председателем «Укрзализныци» (УЗ, «Украинские железные дороги») Евгением Кравцовым. При этом Клитина отмечала, что министр ее «подвинул», чтобы она не занималась УЗ.