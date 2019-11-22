Омоновцы сломали ребра пенсионеру МЧС

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту избиения пенсионера МЧС Александра Хохлова бойцами ОМОНа. Об этом сообщает информагентство ЮграPro со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции постановление следователя.

В документе говорится, что расследование ведется в отношении неустановленных лиц по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Вечером 26 сентября 2019 года на дачном участке сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами ОМОНа задержали Хохлова по подозрению в совершении преступления. Его доставили в управлении МВД по Сургуту для дальнейшего разбирательства и там в одном из кабинетов неустановленные омоновцы «нанесли Хохлову А.А. множественные удары в область головы, туловища, рук и ноги». В результате избиения пенсионеру сломали ребра, он получил закрытую травму грудной клетки и гематомы.

Хохлова допрашивал следователь Степан Ткач, а когда задержанный отказался дать признательные показания, его избили, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сергея Шмонина. Причина задержания пенсионера неизвестна, но в 2018 году его подозревали в получении взятки, однако тогда подозрения не подтвердились.

10 сентября стало известно, что США ввели санкции против сургутского следователя Ткача и его коллеги Владимира Ермолаева за применение пыток к членам запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

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