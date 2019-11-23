Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов

Севший на мель неподалеку от Одессы танкер «Делфи» мог использоваться для контрабанды нефтепродуктов. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщает издание «Думская».

По данным журналистов, танкер находился в месте, где его не могла найти морская охрана. По ночам к нему подходили другие суда и перекачивали в его резервуары нефтепродукты, которые затем доставлялись на берег на катерах и баркасах.

По мнению неназванных правоохранителей, с которыми общались журналисты, этим объясняется долгое нахождение «Делфи» в открытом море, минимальный состав экипажа, в котором было всего три человека, а также отказ капитана от эвакуации.

Издание отмечает, что в 2016 году украинская полиция открыла уголовное производство по статьям о хищении имущества, служебной халатности, злоупотреблении властью, служебном подлоге, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. В нем есть информация об офшорных компаниях и морских судах, среди которых, отмечает «Думская», мог быть и «Делфи».

Ранее в субботу сообщалось, что на месте аварии танкера «Делфи» зафиксировано серьезное загрязнение воды. По словам замглавы Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова, концентрация нефтепродуктов в море превысила норму в 90 раз.

В пятницу было опубликовано видео, на котором заметно, что танкер «Делфи» штормом выбросило на берег.

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