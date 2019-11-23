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Авария танкера возле Одессы привела к утечке нефти в Черном море

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В месте аварии танкера «Делфи» неподалеку от Одессы зафиксировано серьезное загрязнение воды. Об этом рассказал замглавы Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков, сообщает в субботу, 23 ноября, издание «Думская».

По его словам, концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз.

Взятые ранее пробы зафиксировали превышение нормы в 53 раза.

Танкер «Делфи» под флагом Молдавии сел на мель в районе пляжа «Дельфин» в ночь на 22 ноября. Судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма.

На борту находилось не менее 15 моряков. К настоящему времени их эвакуировали. В Морском агентстве Молдавии заявили, что «Делфи» лишили права ходить под флагом республики более года назад.

Накануне было опубликовано видео, на котором заметно, что танкер «Делфи» штормом выбросило на берег.

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