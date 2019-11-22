Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео

dumskaya.net

Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег. Видео опубликовало на своем YouTube-канале издание «Думская.net».

По информации СМИ, положение и состояние судна контролирует один катер береговой охраны. Спасательная операция не начиналась, так как экипаж судна отказался эвакуироваться без санкции владельца судна.

Уточняется, что на данный момент высота волн в заливе достигает 2,3 метра, а скорость ветра — 12 метров в секунду.

По сообщению корреспондента «Думской», из танкера вытекает горючее, а на пляже ощущается характерный запах топлива. На месте работают экологи, которые взяли пробы воды. Представители экологической службы утверждают, что опасности для экосистемы нет.

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