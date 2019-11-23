Названо число вернувшихся в Россию старообрядцев

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию, передает РИА Новости.

Корнилий поблагодарил главу государства за то, что он возглавил процесс переселения. За последние два-три года в Россию переехали 130 старообрядческих семей, рассказал митрополит. Еще 150 семей готовы вернуться из Латинской Америки в 2020 году.

Путин уточнил, «как они справляются», «были ли сложности и трудности».

«Справляются с божьей помощью», — ответил Корнилий.

Митрополит также поблагодарил президента за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В 2020 году состоится форум при поддержке правительства, рассказал священнослужитель. «Для старообрядцев это общий праздник», — отметил он.

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