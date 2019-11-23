Проблему массовой эмиграции украинцев сравнили с коррупцией

Массовая эмиграция жителей Украины является очень большой проблемой для страны. Об этом заявил украинский бизнесмен Александр Меламуд в эфире передачи «Vласть vs Vлащенко», опубликованной на YouTube.

Меламуд заявил, что отток жителей из Украины «страшнее коррупции», так как страну покидают специалисты и активные люди, которые ей необходимы для развития. По его словам, денег, которые украинцы присылают родственникам из-за границы, хватает лишь для поддержания экономики.

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Украинцы, которые адаптировались за рубежом, не собираются возвращаться обратно, добавил бизнесмен. Со временем эмигранты адаптируются и перевозят на новое место свои семьи, поэтому смысл возвращения на Украину теряется.

В июле Министерство финансов Украины сообщило, что почти пятая часть трудоспособного населения страны находится на заработках за границей около — 3,2 миллионов человек. Большинство из них работает в соседней Польше.

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