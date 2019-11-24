Зеленский появился с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский появился на людях в форме с черепом на шевроне. Фотографии опубликовал на своей странице в Facebook украинский волонтер Роман Доник.

По его словам, Зеленский «на встречу с моряками нацепил патч 72 бригады», который президенту подарили в Луганской области.

Доник напомнил, что Петра Порошенко «все освистывали за тактическую кобуру на бедре». Но бывший президент Украины «сделал работу над ошибками» и больше не играл "крутого воена"» (орфография сохранена. – прим. «Лента.ру»). «То, что делает Зеленский, смешнее и намного печальнее», — заключил волонтер.

В октябре Зеленский на встречу с военнослужащими надел поверх белой рубашки бронежилет, а на голову — каску.

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