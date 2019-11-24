Девочки устроили массовую драку с мачете на сеансе «Холодного сердца 2»

В британском городе Бирмингеме около сотни подростков устроили массовую драку в кинотеатре. Об этом сообщает издание The Independent.

Потасовка завязалась во время сеанса, на котором показывали мультфильм «Холодное сердце 2». «Сначала несколько девочек напали на одну, и дальше все пошло по нарастающей», — утверждает одна из свидетельниц. Некоторые участники драки были вооружены ножами и мачете.

На место происшествия прибыли несколько десятков полицейских. Семеро из них получили незначительные ранения. Были изъяты два мачете. Причины произошедшего пока не установлены, ведется расследование.

Задержаны пять человек, в том числе две девочки 13 и 14 лет, 14-летний мальчик и 19-летний молодой человек, подозреваемые в нападении на полицейских. Еще одного 14-летнего подростка обвиняют в том, что он препятствовал действиям полиции.

Мультфильм «Холодное сердце 2» снят студией Disney и продолжает ленту 2013 года о приключениях двух принцесс, оленя и снеговика. Первая часть собрала в мировом прокате 1,27 миллиарда долларов и до выхода ремейка «Короля-льва» считалась самой кассовой анимационной картиной в истории.

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