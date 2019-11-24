Названа опасность «сухого» арктического вторжения в Россию

В результате первого за пять лет «сухого» арктического вторжения, которое пришло в Европейскую часть России, могут погибнуть растения в городах и посадки на приусадебных участках. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По его данным, резкое похолодание будет и дальше сопровождаться полным отсутствием снежного покрова, и такую погоду выдержат только морозоустойчивые сорта. Поэтому россиянам рекомендовали подготовить свои участки, укрыв растения еловыми ветками, засыпав их опилками или завернув в ткань.

В результате арктического вторжения температурный режим в Москве и других городах Европейской части России оказался почти на четыре градуса ниже нормы. В Москве последнее «сухое» вторжение наблюдалось в 2014 году, напоминает РИА Новости.

Ранее россиянам рассказали о приходе «неклассической» зимы. Синоптики отмечают, что на фоне арктического вторжения сухой и холодный воздух вытеснил теплый и влажный, в результате чего в регионе установилось высокое атмосферное давление (770–772 миллиметра ртутного столба) и небольшой мороз. Такая погода может сохраниться до вторника, 26 ноября.

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