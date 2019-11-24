Футболист опозорился после «тупейшего» разбега перед пенальти

@James_Dart / Twitter

Защитник бразильского «Пайсанду» Кейке промахнулся во время серии пенальти в финале Кубка Верди против «Куябы». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте журналиста The Guardian Джеймса Дарта.

Кейке не сумел поразить ворота соперника, что привело к поражению его команды. Вместо стандартного разбега бразилец медленно дошел до мяча, остановился, а затем нанес удар, который оказался неудачным.

В комментариях под постом Дарта многие пользователи посмеялись над разбегом Кейке, а один из них заявил, что бразильцу «необходимо запретить играть в футбол». Портал GiveMeSport назвал разбег Кейке «тупейшим», а сам эпизод — кандидатом на промах года.

Кубок Верди — один из трех клубных кубковых турниров в Бразилии наряду с Кубком страны и Кубком Нордест.

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