В российском городе в крупном пожаре сгорел ресторан

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) сгорел ресторан. Об этом сообщает «Интерфакс».

У отдельно стоящего здания загорелась кровля на площади 3600 квадратных метров. На данный момент возгорание локализовано. С огнем борются 36 человек и 13 единиц техники.

Из ресторана были эвакуированы 60 человек. Один из них обратился за медицинской помощью.

Заместитель главы Сургута Алексей Жердев рассказал агентству ТАСС, что в ресторане загорелась вытяжка. По его словам, для города и жителей «принципиальных угроз нет».

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