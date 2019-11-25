Стало известно о прошедших испытания новых роботах для российской армии

Робототехнический комплекс «Кунгас» для российской армии успешно прошел госиспытания. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

По его словам, в 2020 году комплекс пройдет опытно-войсковую эксплуатацию. Салюков также анонсировал на 2020 год начало опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса «Штурм» и «Соратник»

По информации телеканала «Звезда», в многофункциональный комплекс «Кунгас» входит пять роботов: носимый робот весом 12 килограммов, легкий робот весом 200 килограммов, возимый робот весом до 2 тонн, боевой робот «Нерехта» и роботизированная версия десантного бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».

В январе российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота «Уран-9». Он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами «Атака», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

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