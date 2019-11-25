Россиян предупредили об «атмосферной впадине»

Во второй половине текущей недели атмосферное давление в России резко понизится, это будет напоминать «атмосферную впадину». Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Отмечается, что в середине недели атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и будет достигать 748 миллиметров ртутного столба, а 29 ноября оно будет достигать 732 миллиметров ртутного столба — на 15 единиц ниже нормы.

Температура также будет неустойчивая. В первой половине недели в центральных областях будет «довольно холодно». В Москве в понедельник днем ожидается минус 3-5 градусов, в Подмосковье — минус 2-7 градусов, без осадков. 27 ноября температура войдет в климатические рамки, а в следующие два дня ожидается небольшой снег. Ледяной дождь Гидрометцентр не прогнозирует.

На севере европейской части России будет тепло. Отмечается, что в Коми и Ненецком округе температура будет на 6-8 градусов выше климатической нормы. В Мурманской области ожидается гололедица, на востоке Пермского края — «сложные гололедные отложения».

На севере Красноярского края температура повысится на 8-10 градусов. В начале недели мороз достигнет 30-35 градусов, к середине недели потеплеет на 10 градусов. В Самарской области 25 и 26 ноября сохранятся аномальные холода.

Ранее сообщалось, что в результате первого за пять лет «сухого» арктического вторжения, которое пришло в Европейскую часть России, могут погибнуть растения в городах и посадки на приусадебных участках. Россиянам рекомендовали подготовить свои участки, укрыв растения еловыми ветками, засыпав их опилками или завернув в ткань.

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