Британец лишился зрения после страшной травмы и решил бороться за свою карьеру

Британец Сэм Уорд, выступающий за сборную страны по хоккею на траве, потерял зрение на один глаз, однако все равно хочет вернуться в профессиональный спорт. Слова спортсмена приводит The Guardian.

Уорд 3 ноября получил травму во время матча отбора на Олимпийские игры 2020 года против Малайзии. В одном из эпизодов игровой мяч прилетел спортсмену в лицо. Ему сделали сложную операцию 10 дней спустя, однако зрение на левом глазу спасти не удалось.

New cheek - completed it ✅ Could not thank Royal London hospital and how good our NHS service is. Now just to wait for the return of my vision. @gbhockey @nottssport @grayshockey @ogs_hockey #surgery #tbt #instadaily Фото опубликовано @samuel_ward13

«Врачи сказали мне, что я получил повреждение сетчатки глаза, и оно частично необратимое», — рассказал хоккеист. Несмотря на это, Уорд попытается вернуться в спорт. Он заявил, что сделает все, чтобы попасть в состав команды, которая отправится на Олимпиаду в Токио.

28-летний хоккеист играет в нападении. Он забил 72 гола в 126 играх за сборную Великобритании. В составе команды он дебютировал в 2014 году, в 2016-м спортсмен ездил на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

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