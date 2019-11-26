Россия впервые показала США супероружие

Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком «Авангард», анонсированный президентом страны Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года. «Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — отметило Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что постановка «Авангарда» на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

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В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение данный гиперзвуковой ракетный комплекс.

В марте 2018 года Путин, рассказывая об «Авангарде», заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Он вступил в силу в 2011-м, срок его действия составляет 10 лет. По соглашению, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.

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