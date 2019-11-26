Агентство S&P подтвердило позитивный прогноз для FG ВСS Ltd

Международное рейтинговое агентство S&Р Global Ratings 25 ноября подтвердило рейтинг компании FG ВСS Ltd на уровне «В/В» и ее дочерних структур — BrokerCreditService (Cyprus) Ltd, BrokerCreditService Structured Products PLC и BCS Prime Brokerage Ltd — на уровне «B+/B». При этом агентство подтвердило все рейтинги с «позитивным» прогнозом, говорится в сообщении S&P.

В S&Р Global Ratings также отметили, что группа БКС продолжает сохранять лидирующие позиции на российском рынке несмотря на рост конкуренции со стороны крупных российских банков и компаний, в то же время географическая диверсификация бизнеса и укрепление рыночных позиций группы, по оценкам агентства, могут поддерживать сбалансированный риск-профиль активов и менее волатильные показатели операционной деятельности группы, чем у аналогичных российских компаний.

Агентство также позитивно оценивает меры БКС по снижению убытков, вызванных рыночными колебаниями, за счет хеджирования, несмотря на то, что это привело к сокращению показателей прибыли, которые с высокой степенью вероятности должны восстановиться по итогам 2019 года. При этом показатели капитала, долговой нагрузки и прибыльности группы оценены как сильные.

Прогноз «позитивный» отражает мнение S&Р о том, что в ближайшие 12 месяцев рейтинги FG BCS LTD и ее дочерних компаний могут быть повышены, если Группа продемонстрирует более высокие показатели деятельности по сравнению с российскими компаниями — участниками рынка ценных бумаг.

«Подтверждение рейтингов группы свидетельствует о позитивной оценке международным рейтинговым агентством выбранного нами направления развития компании и консервативных мер, предпринятых нами для ограничения рисков в сложных рыночных условиях», — отметил главный исполнительный директор BCS Global Markets Роман Лохов. «Мы с оптимизмом смотрим на окончание 2019 года и уверены в правильности решения не останавливать инвестиционную программу, результаты которой должны оказать существенное позитивное влияние на финансовые результаты группы», — подчеркнул он.

BCS Global Markets — инвестиционно-банковское подразделение группы компаний БКС, предоставляющее брокерские, прайм-брокерские инвестиционно-банковские и корпоративно банковские услуги для институциональных, корпоративных клиентов и частных инвесторов. ФГ БКС динамично развивается, группа продолжает активно инвестировать в развитие бизнеса, цифровизацию и оптимизацию операционных процессов. В 2019 году его штатная численность увеличилась на 700 человек.