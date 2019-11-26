Модель появилась на публике в прозрачном комбинезоне

Британская модель, инфлюэнсер и серфер Люси Донлан (Lucie Donlan) пришла на церемонию вручения премии The Beauty Awards в прозрачном комбинезоне. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя девушка надела белый комбинезон с расклешенными штанинами, расшитый цветочным кружевом, под которым было нижнее белье телесного цвета. Она дополнила образ босоножками и белой кожаной сумкой Moschino.

Ранее в ноябре британская модель Деми Роуз появилась на мероприятии косметического бренда Skinny Tan в Лондоне в черном полупрозрачном мини-платье с оборками и шнуровкой на груди, под которым отсутствовало нижнее белье, и в открытых туфлях на шпильке с металлическим носком.

В октябре сообщалось, что нижнее белье, просвечивающее через прозрачную верхнюю одежду, стало популярным модным трендом. На показах весна-2020 многие мировые бренды, такие как Loewe, Christian Dior и Tom Ford, использовали этот образ в своих коллекциях.

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