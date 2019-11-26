Раскрыты перспективы подмосковного сырного кластера

Подмосковный сырный кластер начнет работать в полную мощность в 2023-2024 годах, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 26 ноября.

«Активное строительство заводов начнется уже в следующем году. Рассчитываем, что в конце следующего года мы уже увидим первые заводы, которые будут построены на территории сырного кластера», — заявил Разин в ходе агропромышленного молочного форума, который открылся в Доме правительства региона.

По его словам, с выходом на полную мощность объем производимой кластером продукции составит 19 тысяч тонн в год. Всего в регионе ежегодно производится 50 тысяч тонн сыра, напомнил министр.

3 октября Разин сообщил, что Подмосковье заняло второе место в России по производству сыра и сырных продуктов.

В июле губернатор Андрей Воробьев дал старт строительству сразу четырех заводов в агропарке «Сырная долина». Предприятия станут частью сырного кластера, создание которого анонсировалось осенью прошлого года.