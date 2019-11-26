Охотник принял друга за дикого зверя и подстрелил его

Житель Малайзии по ошибке выстрелил в товарища, приняв его за цивету. Об этом сообщает издание The Star.

В субботу, 23 ноября, 30-летний Рикки Лимбинг (Ricky Limbing) и его друг отправились на охоту. Они добрались до нужного места по реке, после чего Лимбинг сошел на берег и углубился в лес. Его товарищ остался в лодке.

Через несколько минут он услышал шорох в зарослях и, решив, что это цивета, выстрелил. Охотник был потрясен, когда обнаружил, что попал в друга, и немедленно вызвал спасательные службы, однако Лимбинг скончался от потери крови.

Полиция арестовала стрелявшего и конфисковала его ружье. По факту происшествия проводится проверка.

Циветы — хищные млекопитающие, известные своей способностью есть кофейные ягоды и перерабатывать их в элитный кофе лювак.

Ранее сообщалось об охотнике, который принял брата за оленя и подстрелил его. Мужчина услышал шорох в кустах и подумал, что там прячется животное, однако ошибся и выстрелил в брата, с которым они вместе охотились

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