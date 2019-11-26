В ФИФА прокомментировали предложение WADA отстранить Россию

В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) отреагировали на возможное отстранение России от международных соревнований. Об этом сообщает ТАСС.

В ФИФА заявили, что постоянно контактируют со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF). В организации отметили, что ждут рассмотрения вопроса исполкомом WADA.

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25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал поддержать санкции в отношении России.

19 ноября британский таблоид Daily Mail сообщил, что России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных московской антидопинговой лаборатории. О том, что данные из нее были подменены, стало известно в сентябре.

Решение по российскому вопросу исполком WADA должен принять 9 декабря.

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