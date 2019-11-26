Американский генерал-лейтенант унижал подчиненных и лишился звезды

Генерал-лейтенанта ВВС США лишили звезды из-за того, что он оскорблял своих подчиненных, сообщает Air Force Times.

Бывший глава Центра поддержки ВВС Ли Леви лишился одной из трех звезд из-за конфликтов со своими подчиненными. Вскоре он должен уйти на пенсию с пониженным званием.

При этом некоторые сослуживцы называют Леви «красноречивым, харизматичным и обаятельным». Однако подчиненные Леви утверждают, что он неоднократно унижал их и «создавал атмосферу постоянного давления и запугивания».

Так, старший офицер часто оскорблял военных, критикуя их работу и даже вес. Одна из женщин, служивших с ним в ВВС, рассказала, как Леви унижал ее прямо во время обеда. «Он прошел мимо и сказал: "Хрю, хрю, ты что, снова ешь?"» — цитирует ее Air Force Times.

Другие военные сообщили, что генерал-лейтенант заставлял младших офицеров оплачивать свои личные командировочные расходы по их банковским картам. Возвращать деньги Леви отказался — это нарушает правила Министерства обороны. Сам военный подобные обвинения отрицает.

Первоначально Леви должен был официально уйти на пенсию 1 октября 2018 года. Однако он продолжал исполнять обязанности, пока руководство проводило расследование по факту жалоб.

Генерал-лейтенант — генеральское звание старших офицеров армии США, присваиваемое им на время, пока они занимают соответствующую должность.

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