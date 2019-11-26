Стало известно о перспективах проведения встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«А зачем? С каждой встречей все только хуже становится», — пояснил собеседник агентства. Он объяснил это тем, что Трамп не может предпринять самостоятельных действий, так как у него «связаны руки».

8 ноября Трамп подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны. Однако он допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США. В свою очередь, Путин отметил, что если американский лидер все-таки приедет в Москву, то они обязательно встретятся.

Первая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. До этого они встречались летом 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме. В июне 2019 года российский и американский лидеры также провели переговоры в ходе саммита G20 в Осаке.

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