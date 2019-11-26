Федеральный бюджет впервые пополнится нестоличными деньгами

Тюменская область станет первым регионом после Москвы, который направит средства в федеральный бюджет. Это следует из закона о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, одобренного Совфедом 25 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Регион направит в федеральный бюджет 3,4 миллиарда рублей в ближайшие три года. Средства пойдут на реконструкцию и строительство Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, которое является собственностью федерального центра.

С предложением о выделении денег в федеральный бюджет выступил сам регион, сообщили в Министерстве финансов России. Там подчеркнули, что подобная ситуация исключительна, а расширения такой практики не планируется.

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