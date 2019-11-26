Росгвардеец убил двухлетнюю девочку за отказ умываться

Кемеровский областной суд приговорил к тюрьме бывшего сотрудник Росгвардии за убийство двухлетнего ребенка. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета России (СКР).

По данный следствия, в сентябре 2018 года 23-летний житель Кемерова присматривал за дочерью своей 19-летней знакомой, которой не было дома. Девочка опрокинула тарелку, когда молодой человек кормил ее. Он отнес ребенка в ванную, чтобы умыть, но та капризничала и отворачивалась от воды. В результате осужденный направил струю воды в лицо малышки.

Когда его знакомая вернулась, он рассказал ей, что ее дочь погибла случайно, и предложил никому об этом не рассказывать, а похоронить ребенка тайно, чтобы их не обвинили в убийстве. На следующий день они закопали тело в лесу.

Однако пытавшаяся несколько месяцев подряд убедить 19-летнюю внучку привести к ней дочь прабабушка погибшей девочки написала заявление в полицию. Ее внучка рассказала, что ребенок подавился едой и погиб, после чего ее похоронили в лесном массиве.

Следователи выяснили, что к делу причастен 23-летний близкий знакомый матери ребенка. Его задержали, он дал признательные показания и показал место захоронения. На момент преступления он был вменяем. После признания молодого человека уволили из Росгвардии, где он проходил службу. Решением суда он приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

В отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего материалы были переданы в органы полиции.

20 апреля 2018 года сообщалось, что в одной из школ-интернатов китайского города Цзинань провинции Шаньдун учитель убил 13-летнего воспитанника. 16 апреля между мальчиком и двумя взрослыми произошел спор. Чтобы угомонить ученика, один из мужчин решил его придушить, но не рассчитал силу. В результате ребенок скончался.

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