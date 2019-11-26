Роструд предупредил о новом способе мошенничества со штрафами

Роструд предупредил россиян о мошенниках, которые рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает «Интерфакс».

Российские работодатели стали получать фальшивые постановления об административном наказании якобы за нарушения в сфере труда, рассказали в Роструде. В связи с этим организации попросили внимательно проверять реквизиты получателя в постановлении о штрафах. Отмечается, что при уплате штрафа деньги должны перечисляться на счет территориального органа Федерального казначейства — никакая другая организация не может являться получателем средств.

Если у компании появились сомнения в достоверности полученного постановления о штрафе, следует обратиться в региональное отделение трудовой инспекции.

Ранее Роструд объяснил правила продления новогодних каникул. Так, в ведомстве рассказали, что сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем. Согласно Трудовому кодексу, сотрудник имеет право взять отпуск после шести месяцев непрерывной работы на одном месте. При этом он обязан обозначить даты своего отсутствия в графике отпусков и предупредить начальство минимум за две недели.

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