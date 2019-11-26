Кремль опроверг срочную встречу по санкциям против российского спорта

Кремль не готовит встречу с участием руководителей спортивных федераций по вопросу возможных санкций против российских спортсменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 ноября.

Ранее во вторник принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе сообщило, что встреча состоится 28 ноября. По информации издания, стороны обсудят рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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25 ноября стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Этот вопрос будет обсуждаться 9 декабря.

В случае отстранения РФ от соревнований, спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх 2020 года только под нейтральным флагом. Кроме того, РФ могут запретить проводит на своей территории международные состязания.

Российские атлеты уже выступали под нейтральным флагом во время Олимпиады 2018 года в Пхенчхане. Тогда из-за допингового скандала Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован.

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