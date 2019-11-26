Дурова вызвали в суд

Основателя Telegram Павла Дурова пригласили в суд выступить на слушаниях 7 или 8 января 2020 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на распоряжение суда Южного округа Нью-Йорка.

По его данным, приглашение получили еще два человека: вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех. Указывается, что слушания с участием Пареха должны пройти в Лондоне 10 декабря, а 16 декабря будет давать показания Перекопский. Основное слушание состоится в феврале 2020-го.

Вызов Дурова и других сотрудников Telegram в суд связан с запуском блокчейн-платформы Ton и криптовалюты Telegram.

В начале октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась временного запрета на размещение токенов (аналог акций в блокчейне) Gram, которые в будущем должны стать новой криптовалютой. Основанием для этого выступило утверждение, что размещаемые токены являются обычными ценными бумагами, а значит, должны пройти все необходимые процедуры по регистрации в SEC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!