Названо лучшее вино России

Роскачество провело исследование вина в ценовой категории до тысячи рублей за бутылку, результаты которого опубликованы на сайте организации. В нем приняли участие 600 образцов вина, которые оценивали 34 члена международного жюри.

Во время отбора участников исследования представители Роскачества лично посетили главные винодельческие регионы страны, чтобы проинспектировать условия производства напитка. Среди них Крым, Севастополь, Восточное Приазовье, долина Дона в Ростовской области, а также дагестанский Дербент.

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При этом пробы для исследования отбирались на полках обычных магазинов в четырех регионах России. Из 600 образцов было закуплено 129 образцов игристых вин, 181 — тихих белых, 206 — тихих красных, 35 — тихих розовых, а также 50 ликерных и сладких.

Лучшим красным вином по итогам исследования было признано Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года. Среди белых вин лучшим стал напиток, производимый компанией «Кубань Вино». Также были отмечены белые вина компаний «Поместье Голубицкое» и «Белуга Групп».

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