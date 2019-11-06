Названы марки некачественного зефира

Роскачество провело исследование ванильного зефира 26 наиболее популярных марок и выявило ряд нарушений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Качество зефира определялось в первую очередь по массовой доле фруктового сырья, которого в соответствии с ГОСТ должно быть не менее 11 процентов. Так, в продукции семи брендов показатель был ниже данного уровня.

Однако нарушителями по данному показателю официально можно признать лишь три торговые марки — «Сибирь», Aro и «Конфил». По информации производителей перечисленных брендов, их продукция производится в соответствии с требованиями ГОСТ. Зефир еще четырех марок был произведен по ТУ, поэтому формально нормы ГОСТ они не нарушали.

Наибольшую долю фруктового сырья эксперты зафиксировали у марок «Мое обожание» (60,4 процента), «Праздник сластены» (42,5 процента) и «Просто!» (35,8 процента). Отмечается, что почти половина производителей не обозначили в маркировке информацию о превышенном содержании диоксида серы.

По итогам исследования, вся проверенная продукция признана безопасной. Наибольшее количество баллов набрали бренды «Нева», «Первый Бобруйский» и «Сладкие истории».

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