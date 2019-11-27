Власти Подмосковья заключили новые инвестконтракты

Инвестиционные контракты на общую сумму 11 миллиардов рублей заключили власти Подмосковья в ходе молочного форума в Красногорске. Об этом сообщатся на сайте областного правительства в среду, 27 ноября.

В ходе реализации соглашений в области появятся новые сырные заводы, животноводческие комплексы и козья ферма, говорится в сообщении. Так, одна из сербских компаний вложит 1,4 миллиарда рублей в первую очередь завода по производству брынзы и молочных продуктов.

Глава регионального Минсельхоза Андрей Разин уточнил, что активное строительство заводов начнется в следующем году. По мнению министра, многомиллиардные инвестиции всего через несколько лет положительно отразятся на экономике области.

Международный агропромышленный молочный форум проходит 26 и 27 ноября в доме областного правительства. В нем участвуют компании из 30 стран.