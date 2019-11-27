В «Авиапарке» пройдет «Черная пятница»

В 300 магазинах торгового центра «Авиапарк» с 29 ноября по 1 декабря пройдут распродажи в рамках «Черной пятницы». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 ноября.

Магазины, участвующие в акции, будут отмечены специальными напольными стикерами. В распродажах участвуют такие бренды, как Columbia (скидка 20 процентов), Reebok, Benetton kids, Puma, Vans, Levi's (все 30 процентов), New Balance, Marks and Spencer (все 50 процентов), Calvin Klein Jeans (70 процентов) и многие другие.

В «Авиапарке» ожидают, что рост числа посетителей относительно «Черной пятницы» прошлого года составит 20 процентов. В 2018 году в дни распродаж трафик по сравнению с обычными днями вырос на 30 процентов. В «Авиапарк» пришли 119 тысяч человек. Больше всего они совершали покупок в магазинах электроники, бытовой техники, одежды и детских товаров.

Ранее в октябре на первом этаже торгово-развлекательного центра «Авиапарк» состоялся гастрономический фестиваль. Он прошел с 11 октября по 3 ноября. Гостям предложили 45 ресторанных концепций, 25 из которых появились в торговом центре впервые.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!