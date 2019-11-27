Главком ВМФ сфотографировался у портрета победившего русский флот адмирала

Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сфотографировался на фоне портрета адмирала японского флота Того Хэйхатиро, прославившегося в русско-японской войне 1904-1905 годов. На снимок обратил внимание пользователь Facebook Олег Семиволос.

На фотографии Евменов запечатлен вместе с начальником штаба Морских сил самообороны Японии Хироси Ямамурой. Снимок сделан во время визита главкома ВМФ в Токио.

В комментариях к посту пользователи раскритиковали Евменова. Один из них заявил, что «наши главкомы заслуживают быть снятыми на фоне портрета Хэйхатиро». Другой предположил, что Евменов попросту не знает истории. «Но как чиновник высокого ранга он просто обязан поинтересоваться, на фоне кого он фотографируется во время официального (не частного) визита», — подчеркнул пользователь Facebook.

Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией, Кореей и Желтым морем началась в январе (феврале) 1904 года. Спустя год в сражении при Мукдене японцы заставили русскую армию отступить, а затем в Цусимском сражении нанесли поражение русской эскадре, переброшенной на Дальний Восток с Балтики. По итогам войны в августе (сентябре) 1905 года был заключен Портсмутский мир, зафиксировавший уступку Россией Японии южной части Сахалина и своих арендных прав на Ляодунский полуостров и Южно-Маньчжурскую железную дорогу.

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