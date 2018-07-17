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Найден затопленный 113 лет назад российский крейсер

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Крейсер «Дмитрий Донской» Российского императорского флота нашли в Японском море на расстоянии 1,3 километра от побережья южнокорейского острова Уллындо. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

«Мы обнаружили корпус "Дмитрия Донского" на глубине 434 метра в 1,3 километра от Уллындо», — сообщили в обнаружившей крейсер Shinil Group.

По информации агентства, группе исследователей удалось найти название корабля, написанное на его корме. Он сильно пострадал из-за военных действий, но хорошо сохранилась палуба крейсера, а также орудия калибром 152 и 203 миллиметра и якорь. В ближайшее время планируется начать работы по подъему «Дмитрия Донского».

Корабль был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Крейсер получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем.

В июне на дне Балтийского моря нашли советскую подлодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны.

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