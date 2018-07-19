Историки отвергли слухи о сотнях тонн золота на затопленном «Дмитрии Донском»

Специалисты научного отдела Военно-исторического музея Тихоокеанского флота прокомментировали обнаружение в Японском море затопленного в 1905 году броненосного крейсера «Дмитрий Донской». об этом сообщает ТАСС.

«"Дмитрий Донской" это один из русских кораблей, участвовавших в Цусимском сражении, и он, так же как остальные корабли, достоин внимания. Однако вряд ли на нем могут быть обнаружены какие-то документы, проливающие свет на экипаж или другие аспекты его жизни. Такое количество лет под водой бумага не живет», — рассказали историки.

Сотрудники музея также отметили, что нет никаких сведений о перевозке на крейсере большого запаса золота.

Компания Shinil Group, обнаружившая крейсер Российского императорского флота, заявила, что на корабле в момент затопления находился груз из золотых слитков и монет весом около 200 тонн и общей стоимостью примерно в 133,4 миллиарда долларов. По мнению компании, это могла быть казна Второй Тихоокеанской эскадры.

Крейсер «Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1883 году, принимал участие в Русско-японской войне. Крейсер получил серьезные повреждения во время Цусимского сражения в 1905 году и был затоплен экипажем. Корабль был обнаружен на расстоянии 1,3 километра от побережья южнокорейского острова Уллындо.

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