Теневого финансиста похитивших миллиарды братьев Магомедовых захотели арестовать

Следственный департамент МВД России выступил с ходатайством о заочном аресте бывшего делового партнера обвиняемых в миллиардных хищениях совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых Давида Каплана. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, живущего в Израиле Каплана обвиняют в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что бывший совладелец литовского банка Snoras входил в организованное преступное сообщество, созданное Магомедовыми. При этом он никогда не был акционером группы «Сумма».

Следствие полагает, что Каплан и Магомедовы познакомились в середине 1990-х, когда первый купил долю в банке Snoras. Контрагентом кредитной организации стал принадлежащий Магомедовым московский банк «Диамант». При этом уроженцу Литвы и гражданину Израиля Каплану приписывают связь с бандой «Вильнюсская бригада».

Правоохранительные органы считают, что на протяжении последних лет Каплан был теневым финансистом Магомедовых. В частности, он участвовал в хищении из бюджета 650 миллионов рублей, будучи в должности главы совета директоров входившего в группу «Сумма» ООО «Интэкс». Компания занималась созданием намывной территории и инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге, где был построен комплекс «Зенит-Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Каплан объявлен в международный розыск.

20 августа сообщалось, что братьям Магомедовым было предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела под арестом в СИЗО по обвинению в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Магомедовых арестовали 30 марта 2018 года.

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