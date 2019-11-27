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Российский врач прописал пациентке поклониться мощам

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В Севастополе врач-отоларинголог Юрий Белоненко выписал пациентке рецепт с рекомендацией поклониться мощам святителя Луки. Паломничество в Симферополь медик посоветовал совершить в случае, если назначенное лечение окажется неэффективным. Об этом сообщает издание «Подъем».

«Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет», — заявил Белоненко, подчеркнув, что в его назначении содержались также рекомендации касательно медикаментозного лечения.

В опубликованном фото рецепта от 28 ноября 2019 года стоит подпись врача и печать. Однако в тексте не говорится о препаратах, назначенных врачом.

Мощи святителя Луки находятся в Свято-Троицком соборе в Симферополе. При жизни Лука был врачом, поэтому считается, что мощи совершают чудеса исцеления.

Ранее в Благовещенске Амурской области судебные приставы вывесили объявление, в котором набравшим кредиты жителям предлагается «помолиться святым мощам Спиридона Тримифунтского». «Считается, что традиционно у чудотворца просят помощи при отсутствии жилья, невыплаченных долгах и кредитах, спорных юридических и имущественных вопросах, финансовых трудностях», — говорилось в тексте объявления.

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