Воробьев и Собянин проехали по первому Московскому центральному диаметру

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин проехали по Московским центральным диаметрам (МЦД), и пообщались с пассажирами. Об этом сообщает РИАМО в среду, 27 ноября.

«Мы обязательно продолжим благоустраивать прилегающие территории, будем думать над тем, как дальше обустраивать парковочные пространства и тротуары», — заверил Воробьев.

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Губернатор уточнил, что на МЦД-1 будут увеличивать составность поездов. По его словам, мест должно хватать всем, поэтому было принято решение сделать 11 вагонов. Он также выразил благодарность жителям за положительную оценку новых поездов.

Ранее Воробьев назвал этот проект транспортной мини-революцией. Он выражал уверенность в том, что МЦД улучшит качество жизни людей.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. В настоящий момент турникеты на станциях отключены для дополнительного тестирования билетной системы.

