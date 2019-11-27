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Трамп признал мексиканских наркоторговцев террористами

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о планах признать наркокартели из Мексики террористическими организациями, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью политика.

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о военных действиях в отношении мексиканцев — например, ударах беспилотников. При этом он добавил, что точно предпримет некие шаги.

Он отметил, что уже предложил президенту Мексики Андресу Обрадору помощь в поимке преступников, но тот отказался. «Я фактически предложил ему позволить нам войти в страну и вычистить», — подчеркнул Трамп в своем интервью.

Ранее в ноябре президент США уже делал заявления на тему борьбы с мексиканскими наркокартелями. Это случилось после того, как местные боевики напали на религиозную организацию мормонов. Сообщается, что погибшие имели двойное гражданство — Мексики и США. Тогда Трамп заявил, что Америка готова объявить войну мексиканским наркокартелям.

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