«Краснодар» обыграл лидера группы в Лиге Европы

Российский «Краснодар» переиграл швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Краснодар» дома принимал лидера квартета. На 75-й минуте счет открыл российский и бразильский форвард «быков» Ари. Он реализовал пенальти в ворота «Базеля». В добавленное время нападающий получил вторую желтую карточку за удар по лицу игрока соперника.

В параллельном матче «Хетафе» обыграл турецкий «Трабзонспор». Таким образом российский и испанский клубы имеют в своем активе по девять очков и сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. «Краснодар» расположился на третьей строчке, «Хетафе» — на второй. В шестом туре командам предстоит очная встреча в Испании 12 декабря.

В первом матче с «Хетафе» российский клуб уступил, несмотря на то что гости доигрывали матч в меньшинстве. Встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:1.

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