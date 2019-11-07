«Краснодар» выиграл второй матч подряд в Лиге Европы

Российский «Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор» в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 7 ноября, в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1. Дубль в первом тайме оформил полузащитник Мануэл Фернандеш. Он отличился на 27-й и 35-й минутах, причем второй гол игрок забил пяткой. Третий мяч на 93-й минуте забил нападающий Иван Игнатьев. Сразу после этого атаку турков результативным ударом завершил форвард Тони.

24 октября команды встречались в Турции, и тогда победу также одержал «Краснодар» — 2:0. Таким образом, российский клуб выиграл во втором матче подряд.

До этого «быки» потерпели два поражения — от «Базеля» и «Хетафе». С шестью очками команда занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Базель» и «Хетафе» сыграют позднее 7 ноября.

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