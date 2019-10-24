«Краснодар» прервал серию поражений российских клубов в еврокубках

«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 24 октября, в Турции и завершилась со счетом 2:0 в пользу российского клуба. На 49-й минуте первый мяч забил нападающий Маркус Берг. На 92-й минуте еще одним голом отличился полузащитник Тонни Вильена.

«Краснодар» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого «быки» проиграли испанскому «Хетафе» и швейцарскому «Базелю».

После трех туров «Краснодар» занимает третье место в группе С, набрав три очка. Первое место занимает «Базель» с семью очками, второе — «Хетафе» (шесть очков), последнее — «Трабзонспор» (одно очко).

Ранее 24 октября третье поражение подряд в Лиге Европы потерпел московский ЦСКА, уступив венгерскому «Ференцварошу» со счетом 0:1. В Лиге чемпионов также проиграли «Зенит» и «Локомотив».

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