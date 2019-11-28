«Успокоившую нервы» алкоголем после поминок пассажирку выгнали с рейса

Сотрудники аэропорта шотландского города Престуик отказались допускать пассажирку на борт самолета заявив, что она «слишком пьяна». Об этом пишет Daily Record.

По словам представителей воздушной гавани, 55-летняя Джанет Томпсон (Janet Thomson) отличалась неадекватным поведением, ходила пошатываясь и невнятно разговаривала. Сама женщина объяснила свое состояние аллергией и сообщила, что приняла антигистаминные препараты.

В ответ сотрудники аэропорта заявили, что пассажирка пьяна и они не пустят ее на борт. «Она начала ругаться на мужчину, якобы назвавшего ее жирной коровой, и без конца кричала на весь терминал», — указано в материале.

Затем Томпсон все же признала, что употребляла спиртное, и рассказала, что накануне была на поминках своей дочери. «В то утро она выпила немного алкоголя, чтобы успокоить нервы», — уточнил ее представитель. Он добавил, что пассажирка раскаивается в своем поведении.

13 ноября в новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала местную жительницу за хулиганство на борту. Инцидент произошел на рейсе Москва — Новосибирск. Экипаж воздушного судна попросил помощи у правоохранительных органов в связи с неадекватным поведением пассажирки бизнес-класса.

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