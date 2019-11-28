Сотрудники ФСБ изъяли 10-рублевые монеты у матери коллеги

В городе Тосно Ленинградской области сотрудники ФСБ пришли с обыском к матери одного из своих коллег и изъяли деньги, в том числе десятирублевые монеты. Об этом сообщает 47news.

По информации издания, несколько человек в штатском и девушка-следователь пришли к 56-летней Хамиде Моисеенко на работу утром во вторник, 26 ноября. Они представились сотрудниками местного управления ФСБ и показали постановление на обыск. После этого силовики осмотрели стол женщины, которая работает агентом по недвижимости, и ее сумку. Стол оказался пустым, а из сумки Моисеенко были изъяты два конверта с 50 тысячами и 30 тысячами рублей, а также кошелек, в котором находилось еще 15 тысяч рублей, четыре монеты по 10 рублей и один доллар.

Кроме того, сотрудники ФСБ изучили на мобильном телефоне Моисеенко ее переписку с сыном Николаем, который служит в межрайонном отделе регионального управления ФСБ в Киришах. После этого обыск продолжился уже в квартире Моисеенко в Колпино, в общей сложности он длился три-четыре часа.

По словам Моисеенко, силовиков интересовало, откуда у нее деньги. Она пояснила, что должна в ближайшее время внести ежемесячный платеж по ипотеке. О причинах обыска Моисеенко не рассказали. При этом когда на место обыска хотел приехать ее сын, один из сотрудников ФСБ, представившийся его руководителем, запретил ему это делать. После оперативных действий все обнаруженные у женщины деньги, в том числе десятирублевые монеты, были изъяты.

Как отмечает 47news, вероятнее всего, обыски связаны с уголовным делом, возбужденным по факту крупного мошенничества с землей. Каким образом к нему может быть причастна Моисеенко — неизвестно. Она заверила, что ни в каких крупных сделках не участвовала; ее сын тоже не понимает, по какому поводу коллеги приходили к его матери.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу заявили изданию, что не верят в реальность произошедшего.

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