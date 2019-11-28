52-летняя Памела Андерсон снялась для обложки журнала в откровенном купальнике

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон снялась для журнала в откровенном купальном костюме. Фотосессию на яхте, которую запечатлели папарацци, публикует Daily Mail.

52-летняя знаменитость позировала в белом слитном купальнике с глубоким декольте и открытой спиной для обложки нового выпуска австралийской версии Maxim. Свой образ она дополнила зеркальными солнцезащитными очками.

Издание сообщает, что съемка прошла на лодке в австралийском Голд-Косте.

Ранее в ноябре Андерсон приняла участие в съемке рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune в этом же городе. На размещенных в сети снимках актриса позировала в черном обтягивающем гидрокостюме, под которым отсутствуют какие-либо другие предметы гардероба, с расстегнутой ниже груди молнией.

В 1990-е годы Памела Андерсон снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу», после чего ее признали одним из секс-символов США.

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