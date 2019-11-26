52-летняя Памела Андерсон попозировала в расстегнутом костюме на голое тело

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон приняла участие в съемке рекламного ролика для компании автосервиса Ultra Tune в австралийском Голд-Косте. Об этом пишет Daily Mail.

На размещенных в сети снимках 52-летняя актриса запечатлена в черном обтягивающем гидрокостюме, под которым отсутствуют какие-либо другие предметы гардероба, с расстегнутой ниже груди молнией. Образ модели дополнен макияжем в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру») и розовая помада, а ее волосы уложены локонами.

В 90-е годы актриса снималась в американском телесериале «Спасатели Малибу», после чего ее признали одним из секс-символов США.

5 ноября Андерсон показала архивные снимки, на которых она снята в головном уборе из перьев, и была раскритикована поклонниками за культурную апроприацию. На одной из фотографий она позирует топлес и держит в руке традиционную шапку индейцев, на другой — в шапке спиной к камере.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!