Украинский скалолаз рассказал о восьми годах изнасилований от тренера сборной

Украинский скалолаз Павел Векла на своей странице в Facebook рассказал о сексуальном насилии, которому его подвергал тренер национальной команды Артур Печия с 2005-го по 2013-й.

В 2005 году Векле было 15 лет. Спортсмен заявил, что тренер пользовался тем, что он был слабым ребенком. Скалозал отметил, что боялся признаться в случившемся, считая это позором. «Я помню разговор: "Ты никто, ты ничего не стоишь без меня. Собирай свои вещи и уходи". Нужно было так и делать. Но не захотел вылететь из скалолазания», — вспомнил он.

По словам Веклы, он продал себя в сексуальное рабство. «Он пытался сломать меня психологически. И надеялся, что я вернусь к нему... Потом в какой-то момент отстал», — рассказал скалолаз.

Спортсмен входил в национальную команду по скалолазанию и участвовал в международных соревнованиях. В 2015 году Векла переехал в Германию.

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