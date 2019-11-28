Новорожденный детеныш поссума чудом спасся из сумки задушенной питоном матери

Сотрудник караван-парка города Кулум-Бич в австралийском штате Квинсленд спас детеныша из сумки задушенной питоном самки поссума. Об этом сообщает Daily Mail.

Трехметровый питон залез на дерево и напал на поссума на стоянке для домов на колесах утром в среду, 27 ноября. Прежде, чем проглотить животное, змея соскользнула под машину.

Обитатели лагеря Дебби и Ричард Кемпс рассказали, что питон задушил жертву за несколько минут. Они утверждают, что их собака меньше, чем поссум. Жители караван-парка обеспокоены тем, что змея могла сделать с их питомцами.

Сотрудник стоянки для домов на колесах взял метлу и вытянул питона из-под машины. Он заметил на теле погибшего поссума сумку и извлек оттуда новорожденного детеныша, прежде чем рептилия успела проглотить свою жертву.

Поссум длиной всего несколько сантиметров чудом выжил. Его забрали сотрудники Австралийского зоопарка.

Ранее сообщалось, что камера, установленная возле водоема в индийском штате Махараштра, сняла оленя, попавшего в устроенную питоном засаду. Когда олень оказался в пределах ее досягаемости, она с неожиданным проворством бросилась на него, впилась зубами в голову, а затем обвила и принялась душить.

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