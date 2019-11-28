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В Китае оценили вероятную мощь современного СССР

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Если бы СССР не распался, страна была бы мировой державой, не уступающей США. К такому выводу пришло китайское издание Fenghuang wang, передает РИА Новости.

По утверждению автора материала, даже при отсутствии прогресса в развитии науки и техники, СССР на момент распада был второй по величине экономикой мира. Благодаря военной мощи Советский Союз мог бы оказывать давление на Вашингтон в случае необходимости, не позволяя США проводить столь провокативную политику.

Газета пишет, что современная Россия уступает Советскому Союзу, но по-прежнему остается второй в мире военной державой, а также обозначила сферы своего влияния в мире и успешно удерживает позиции на внешнеполитической арене.

19 ноября американское издание The National Interest вспомнило о неудавшейся ядерной войне между Китаем и СССР в районе острова Даманский (современный Китай) в марте 1969 года. По утверждению авторов статьи, у Москвы была возможность победить Пекин в данном конфликте, однако в этом не было необходимости, поскольку СССР бы не знал, что потом делать с территориями и населением Китая. Журнал пишет, что Москва, изучая позицию Вашингтона в конфликте с Пекином, пришла к выводу, что США с большей вероятностью поддержат Китай, а не СССР.

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