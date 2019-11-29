На Украине обрадовались решению США сократить расходы на НАТО

На Украине позитивно оценивают решение США о сокращении расходов на НАТО. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступил глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

Депутат указал, что сэкономленные средства Вашингтон планирует перераспределить в пользу военной помощи для Украины и Грузии. Такой подход Арахамия назвал «хорошим планом». «Надо брать», — подчеркнул он.

О решении администрации президента США Дональда Трампа сократить свои расходы на финансирование НАТО 28 ноября сообщил телеканал CNN. Доля поступлений Вашингтона в бюджет военного альянса уменьшится с 22 до 16 процентов. Ожидается, что оставшиеся 6 процентов на себя возьмут остальные члены альянса. При этом, в каком виде Украина и Грузия будут получать сэкономленные США средства, издание не уточняет.

В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие. В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.

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